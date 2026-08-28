В селе Ульяново починили детскую площадку
В селе Ульяново на улице 70 лет Октября привели в порядок детскую игровую площадку.
Раньше оборудование было повреждено — это угрожало безопасности детей.
Прокуратура Ульяновского района проверила площадку и через суд добилась устранения неполадок. Сейчас все изношенные детали заменили на новые — играть стало безопасно.
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