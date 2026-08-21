Активисты провели субботники в трёх округах Калужской области

Добровольцы организовали уборку в Хвастовичском, Козельском и Ульяновском округах.

В Хвастовичском округе участники акции готовились к 83‑й годовщине освобождения района: они расчистили от травы и мусора памятные места, а также обновили элементы благоустройства на воинском захоронении в селе Бояновичи.

В Козельском округе субботник прошёл на территории Солдатского пруда. Активисты привели в порядок территорию — покосили траву, подмели дорожки и собрали мусор.

В Ульяновском округе добровольцы также занимались благоустройством: покосили траву и навели порядок в общественных пространствах. По словам активистов, такая работа ведётся системно на протяжении всего сезона.