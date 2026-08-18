В Спас-Деменске завершилось благоустройство общественного пространства на улице Советской

Работы проводились в районе дома № 26 по улице Советской, сообщает глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь установлено новое детское игровое оборудование, освещение, видеонаблюдение.

Кроме того, для удобства местных жителей и гостей рядом с благоустроенной территорией оборудована новая парковка.