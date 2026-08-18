Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Спас-Деменске завершилось благоустройство общественного пространства на улице Советской
Благоустройство

В Спас-Деменске завершилось благоустройство общественного пространства на улице Советской

Дмитрий Ивьев
18.08, 13:40
0 178
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы проводились в районе дома № 26 по улице Советской, сообщает глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь установлено новое детское игровое оборудование, освещение, видеонаблюдение.

Кроме того, для удобства местных жителей и гостей рядом с благоустроенной территорией оборудована новая парковка.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh5bzAwKzMzcklUODJFQ2U4QXpzQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiM2lPR0hDQlNoRTM4TXBRdDhUSUhkSlZRWks1THZBUFNNK1VBUFl6NkNkamZsb2V6SU16UEpYdkIzQlFnMzlYWSsxWlUvOUsxb1dWVk1Jc1BxeVhBNzBhMVptc1llcU5aRktVOGZSQXU2MElvVzFBQnZVUkczaS9EMDhJWS9HUi9WZEYwOVB5cjFTTTVYcExFaWZVNzBKb2ZKWlVYK0RZRHdaK3FhaUNoNWo2ekN3L0NTenB5MUFuRTM5VHRZTHczcWdzdnVZSGhkc0REaWVjTFZYa1h3L3BIdDI5VFl4VkFMRnczMjJyZGR2SnZ6WWphb1dic05lYjBST3B6bEcyejFnSU9SY0g3Z08rNmtiU0xiQWNUYXBMYXk0aGV6aHpmVXp2QWtkZ1g3bGhnTDdTWHpKZmM5REVzVHVZeDVJUjhVUWxGWGdRc2Qxc3d3a3ZCN2x1MFA5cUNOcDlPYzB1ekNFQ25LZ0E2T1VLaFQ5azZ1VU1xRHVjUHRPdDVwbmwzUnN6Ym9DcDZGd05kQnVTN2FTTnBmZVNQQ0E0SHVEdWx2S3cwS29XempMWmNLZVlNcTFVNnF4S04vOVM1dTNnLyIsIm1hYyI6IjcwMjhhY2M2NTU4NGE1Mzc4OWMxNWNjYzcwNjEyMzQ3MDczMDhkMzIwOTA4ZTYxNzczMGU2OWYzOTAwZTQ3MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkViSWw4VmlaMmFVbFc3UHZNc0FmVmc9PSIsInZhbHVlIjoiMXNydmozMnZLQVBTWWdLSlZaMUUwZ0tZTXozVE5ZU055dW9acmhlSGNLZXptRGxvTTIrbWpHYnJyU0Q5eFVlb1RBbW9pYzFpTjhaWUlkdUFVUmtuUkhTRklUWVBpZkFheExkRXFWV0wyLzh3bkdnVzdDMndjY2xidFV4c3B2R3VJZmNDMDZsUjNQZStKWUJOUVlxZitPYzFGanlFWG9mT1NmREpmT1oxSXJpd0tBU0M5dkRGcEZDOEdPTW1OUnF6SkxNbVJrb2JscTJQQlROeWREYURtbndwVGViZVF5ZnVrNTMvRFlMazQwWU5EL00vMjVYWTUza2w0NXdhcitybk15YWdDRE1helE3K1lISGJkZTRrd05VdVd2VG1RQnNMaXlBNkdoMlUyOXdvTEdUWHFPeW83NHpheXRCazBNTUxVOHR2MHdIUGgyZXZzWnBGOUh6TlMyNVBTc0NhS1JMVERYZ0UwMHNPOHJMbjhsalduMDJ1RllkK3dXRHE2R1k4TVNnZUtHcVhoc2E2NnJlbm5BYjRGQUZZdEs4U1A3Z0I3WFQ4eDYrUm5aNUxVL3puL3E1MjFhMXFvb0lXTk1TY01RVFg4ZThWUE9XcUtQVWxDTzNxOW83ZTY1dlU1KzBjZWdORzI3NE5yWWJsc1lOZE03dERQdzRyM25ZZU5NVklEeEUxQVJUbVFqNktSV25SeTNaTFpkZjRlV2lxbGptUVpRUENGZGN6RlpobWhKeVk0U1N3Vkt1WVZPYUJ0eEpiem0vazhkcjZUZUF1SkhTYSthaWZnT0xPSTlWUEJiZW1DU2VBM1lXYVhVWGl5SU1nWk5USDZQTlQ0NitWNUFxbSIsIm1hYyI6ImFjNmFkZmQ5ZTQwZDk2MTU3MmVmOWE0NmI5MjAxMzc1MmI0M2YxNmQzZGJkZDY5MDBhNGM3ZmQ4MTkxMWYwNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+