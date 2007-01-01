В Калуге высадят больше 200 тысяч цветов
В Калуге высадят больше 200 тысяч цветов

Дмитрий Ивьев
06.05, 16:30
О планах 6 мая рассказал глава города Дмитрий Денисов.

- Город постепенно наполняется красками, - отметил он. - Уже высажено более 7 тысяч виол. Летом клумбы украсят свыше 224 тысячи цветов – сурфинии, бархатцы, бегонии и другие. Всего в этом сезоне планируем высадить более 232 тысяч растений.

Чиновник ожидают, что ко Дню Победы расцвет 35 тысяч тюльпанов, высаженных на площадях Победы и Старый Торг, а также в городских скверах и парках.

