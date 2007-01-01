Больше 70 тысяч калужан проголосовало за объекты благоустройства

Жители региона активно участвуют в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил во вторник, 5 мая, губернатор Владислав Шапша.

- Среди муниципалитетов-лидеров у нас в регионе Барятинский, Медынский и Мещовский районы, - отметил он.

Голосование продлится до 12 июня. Шапша попросил калужан не оставаться в стороне.

- От активности жителей будет зависеть федеральная поддержка на проекты благоустройства общественных пространств. Считаю, что эту возможность надо использовать, - заявил он. -Ведь всех нас радует, когда на месте пустыря появляется уютный сквер, а рядом с домом – новая детская площадка.