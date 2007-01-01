В Мещовске занялись благоустройством мемориального комплекса
Работы в районном центре ведутся в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил 4 мая глава района Владислав Поляков.
Подрядчик обновит пешеходную зону и мемориальный комплекс на улице Советской.
- Территория была выбрана жителями города по итогам Всероссийского онлайн-голосования в 2025 году, - отметил Поляков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь