В переулке Воскресенский заделают гигантскую яму на дороге
В понедельник, 4 мая, калужанка рассказала о проблеме с гигантской ямой на дороге в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, яма находится возле дома №2 в переулке Воскресенский.
— Ремонт дороги планируется? - поинтересовалась горожанка. - Или как там у вас говорится «в рамках ямочного ремонта…»?
— До конца мая планируем заасфальтировать этот участок, - прокомментировали ситуацию в Водоканале.
