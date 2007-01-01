В Малоярославце решают, что делать с площадью Жукова
В местной библиотеке прошло совещание, посвящённое планируемой реконструкции площади Жукова.
- Это была своего рода подготовка заявки для конкурса, предназначенного для малых городов и исторических поселений, - рассказал 30 апреля глава района Вячеслав Парфенов.
В обсуждении проекта приняли участие музейные работники, краеведы-историки, активная молодёжь и общественность.
- Каждый смог поделиться с дизайнерами своим представлением о будущем облике территории, - отметил Парфенов. - Итоговая цель – создание единого мемориального комплекса, объединяющего памятник Маршалу Жукову, районный дом культуры и Курган Славы.
Теперь дизайнеры приступят к разработке проекта, который будет представлен на рассмотрение.
