В калужской деревне построят тротуар
По итогам личного приема жителей в среду, 29 апреля, об этом рассказал министр транспорта области Александр Шпиренко.
К чиновнику обратились люди из деревни Каравай Дзержинского района.
- Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. После чего обязательно запланируем выполнение работ, - пояснил Шпиренко. -Также на встрече с жителями обсудили организацию пассажирских перевозок, строительство дороги и обустройство остановки. По всем обращениям дал разъяснения.
