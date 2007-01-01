В калужской деревне построят тротуар

По итогам личного приема жителей в среду, 29 апреля, об этом рассказал министр транспорта области Александр Шпиренко.

К чиновнику обратились люди из деревни Каравай Дзержинского района.

- Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. После чего обязательно запланируем выполнение работ, - пояснил Шпиренко. -Также на встрече с жителями обсудили организацию пассажирских перевозок, строительство дороги и обустройство остановки. По всем обращениям дал разъяснения.