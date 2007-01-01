На улице Аэропортовской упал забор
Благоустройство

На улице Аэропортовской упал забор

Евгения Родионова
27.04, 09:30
Об этом в воскресенье, 26 апреля, написала калужанка в социальных сетях.

По её словам, забор до падения свисал долгое время и создавал угрозу жизни и здоровью пешеходов.

— Когда устанавливали данный забор по улице Аэропортовской, старый деревянный вокруг воинской части не демонтировали, - пишет женщина. - В этом году из-за обильных снегопадов осадки накопились между двумя заборами, и под тяжестью снега произошло вот это безобразие. На фото видно, что забор уже лежит на пешеходной дорожке. Ждём оперативного решения данного вопроса.

— Специалисты выйдут на место для оценки ситуации, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

