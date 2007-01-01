В Калужской области стартовало голосование за объекты благоустройства

В нашем регионе в нем принимают участие все 26 муниципалитетов. Для голосования предложены 146 проектов.

- С начала действия программы в регионе уже благоустроено 598 общественных территорий. В этом году реализуем проекты-победители голосования 2025 года, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Среди того, что делается в нынешнем году: бульвар Чичерина в Калуге, Казенный пруд в Ферзиково, каскад прудов в Жиздре, набережные Медынки и Судейки.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оно продлится до 12 июня на Госуслугах.

- Жители нашей области традиционно среди самых активно голосующих в стране. Предлагаю и в этот раз не оставаться в стороне. Выбрать, какие парки, скверы, набережные нужно преобразить в вашем населенном пункте в первую очередь, - подчеркнул Шапша.