Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области стартовало голосование за объекты благоустройства
Благоустройство

В Калужской области стартовало голосование за объекты благоустройства

Дмитрий Ивьев
22.04, 16:39
0 469
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В нашем регионе в нем принимают участие все 26 муниципалитетов. Для голосования предложены 146 проектов.

- С начала действия программы в регионе уже благоустроено 598 общественных территорий. В этом году реализуем проекты-победители голосования 2025 года, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Среди того, что делается в нынешнем году: бульвар Чичерина в Калуге, Казенный пруд в Ферзиково, каскад прудов в Жиздре, набережные Медынки и Судейки.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оно продлится до 12 июня на Госуслугах.

- Жители нашей области традиционно среди самых активно голосующих в стране. Предлагаю и в этот раз не оставаться в стороне. Выбрать, какие парки, скверы, набережные нужно преобразить в вашем населенном пункте в первую очередь, - подчеркнул Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
60%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+