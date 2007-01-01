На дороге до проезда Юрия Круглова ремонт планируют провести летом
Благоустройство

На дороге до проезда Юрия Круглова ремонт планируют провести летом

Евгения Родионова
22.04, 13:40
0 282
В среду, 22 апреля, калужанка рассказала о проблеме с отсутствием ремонта дороги до проезда Юрия Круглова.

По её словам, она писала обращение уже несколько раз.

— Пусть сделают что-то с нашей дорогой! - возмущается горожанка. - Отправьте ещё раз вашу комиссию! Люди уже конкретно убивают свои машины! Каждый день ездят грузовики с землёй и добивают нашу дорогу. Мамочки и папочки с понедельника по пятницу возят своих детей до детского сада! И С Юрия Круглова есть дети, которые идут пешком до остановки и ездят в другой конец города до своей школы приезжают мокрые, так как их обрызгивают с этих глубоких луж!

Представитель администрации города Калуги прокомментировал, что летом там планируют провести ремонт на этом участке.

