В Калуге уберут леерное ограждение на бульваре Кирова
Работы планируется закончить к майским праздникам, сообщили 22 апреля в администрации города.
- Вместо этого будет живая изгородь из спиреи, которую посадили в прошлом году, - пояснили в администрации.
На других улицах ограждение начали приводить в порядок. Рабочие очищают пролёты от старой краски и ржавчины и заново красят.
