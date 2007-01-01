Всероссийский субботник 25 апреля пройдет по всей стране
Всероссийский субботник 25 апреля пройдет по всей стране

Дмитрий Ивьев
21.04, 11:20
1 259
Акция состоится при поддержке Минстроя и затронет все регионы.

Убирать будут территории, которые ранее привели в порядок по национальным проектам: парки, скверы, набережные, дворы и общественные пространства. Организаторы надеются, что в мероприятии примут участие сотни тысяч людей по всей стране. Для сравнения: в прошлом году в субботнике вышли около 1,5 миллиона человек, а работы велись более чем в двух тысячах населённых пунктов.

Участники будут наводить чистоту во дворах и на улицах, сажать деревья и цветы, красить скамейки и ограждения, мыть памятники и малые архитектурные формы, убирать подъезды. В программе также запланированы мастер-классы, спортивные игры, лекции и интересные встречи.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в России уже обновили более 80 тысяч общественных пространств и реализовали свыше тысячи победных проектов конкурса по благоустройству малых городов. А к 2030 году среду для жизни в опорных населённых пунктах планируют улучшить на 30%, а к 2036 году — на 60%, рассказали в калужском правительстве.

