Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге к 9 Мая приводят в порядок воинские захоронения
Благоустройство

В Калуге к 9 Мая приводят в порядок воинские захоронения

Дмитрий Ивьев
21.04, 07:38
0 272
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В городе 35 воинских захоронений. Сейчас их приводят в порядок, сообщили 21 апреля в городской администрации.

К работе подключились специалисты «Зеленстроя», другие коммунальные службы и волонтёры. Вместе они ремонтируют памятники, красят обелиски и ограды, укладывают плитку, моют мемориалы и убирают прилегающую территорию.

К 20 апреля уже привели в порядок восемь крупных братских могил — в деревнях Шопино, Верхняя Вырка, Косарево, Григоровка, Ждамирово, в посёлках Ромодановские Дворики и Новый, а также на станции Садовая.

До 5 мая планируют завершить работы ещё на 18 индивидуальных и семи братских захоронениях на Пятницком кладбище. Также благоустроят могилу комбата И.Ф. Авдеева в деревне Ермолово и территорию Воинского кладбища.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+