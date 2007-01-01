В Калуге к 9 Мая приводят в порядок воинские захоронения

В городе 35 воинских захоронений. Сейчас их приводят в порядок, сообщили 21 апреля в городской администрации.

К работе подключились специалисты «Зеленстроя», другие коммунальные службы и волонтёры. Вместе они ремонтируют памятники, красят обелиски и ограды, укладывают плитку, моют мемориалы и убирают прилегающую территорию.

К 20 апреля уже привели в порядок восемь крупных братских могил — в деревнях Шопино, Верхняя Вырка, Косарево, Григоровка, Ждамирово, в посёлках Ромодановские Дворики и Новый, а также на станции Садовая.

До 5 мая планируют завершить работы ещё на 18 индивидуальных и семи братских захоронениях на Пятницком кладбище. Также благоустроят могилу комбата И.Ф. Авдеева в деревне Ермолово и территорию Воинского кладбища.