Благоустройство На дороге от Кондрово до Медыни провели ямочный ремонт
Благоустройство

На дороге от Кондрово до Медыни провели ямочный ремонт

Евгения Родионова
20.04, 17:19
В субботу, 18 апреля, калужанка рассказала о проблеме с ямами на дороге от Кондрово до Медыни в социальных сетях.

По её словам, дорога там ужасная.

— На Пасху пришлось поехать в Медынь, - пишет горожанка. - Оказалось, что на дороге одни ямы, приходилось маневрировать и постоянно выезжать на встречную полосу. Когда дорогу превратят в дорогу, а не в направление?

— Ямочный ремонт провели, - прокомментировали ситуацию в Министерстве транспорта Калужской области.

Новости по тегу
благоустройство
