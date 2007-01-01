На дороге от Кондрово до Медыни провели ямочный ремонт
В субботу, 18 апреля, калужанка рассказала о проблеме с ямами на дороге от Кондрово до Медыни в социальных сетях.
По её словам, дорога там ужасная.
— На Пасху пришлось поехать в Медынь, - пишет горожанка. - Оказалось, что на дороге одни ямы, приходилось маневрировать и постоянно выезжать на встречную полосу. Когда дорогу превратят в дорогу, а не в направление?
— Ямочный ремонт провели, - прокомментировали ситуацию в Министерстве транспорта Калужской области.
