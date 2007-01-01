В посёлке Пятовском грузовики разбили дорогу

В понедельник, 20 апреля, житель посёлка Пятовского Дзержинского района сообщил о проблеме с дорогами на улицах Латышева и Лесной в социальных сетях.

По его словам, это единственный проезд на улице Лесную.

— Это дорога используется одной компанией для вывоза известнякового щебня, - рассказывает местный житель. - По ней постоянно двигаются автомобили с грузом массой более сорока тонн и дорога постоянно находится в крайне отвратительном и аварийном состоянии. А между тем это единственный путь на улицу Лесную, где проживают люди на постоянной основе. Обращения в местную администрацию какого-либо адекватного результата не даёт. На днях были замечены попытки карьерной техники якобы исправить положение, которые ухудшили состояние, так как были высыпаны на дорогу и размазаны по ней пара куч глины с вкраплением крупного щебня.

— В этом квартале дорогу планируется прогрейдировать и подсыпать проблемные места инертными материалами, - прокомментировали ситуацию в администрации Дзержинского района.