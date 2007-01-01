В посёлке Пятовском грузовики разбили дорогу
В посёлке Пятовском грузовики разбили дорогу

Евгения Родионова
20.04, 16:33
В понедельник, 20 апреля, житель посёлка Пятовского Дзержинского района сообщил о проблеме с дорогами на улицах Латышева и Лесной в социальных сетях.

По его словам, это единственный проезд на улице Лесную.

— Это дорога используется одной компанией для вывоза известнякового щебня, - рассказывает местный житель. - По ней постоянно двигаются автомобили с грузом массой более сорока тонн и дорога постоянно находится в крайне отвратительном и аварийном состоянии. А между тем это единственный путь на улицу Лесную, где проживают люди на постоянной основе. Обращения в местную администрацию какого-либо адекватного результата не даёт. На днях были замечены попытки карьерной техники якобы исправить положение, которые ухудшили состояние, так как были высыпаны на дорогу и размазаны по ней пара куч глины с вкраплением крупного щебня.

— В этом квартале дорогу планируется прогрейдировать и подсыпать проблемные места инертными материалами, - прокомментировали ситуацию в администрации Дзержинского района.

eyJpdiI6ImUwOXl5RFg5QWJqdkY1N043S21NQ0E9PSIsInZhbHVlIjoibXRhbCsxeVE2Q3crejlrS2hkSU1IQ2hsRmVMY0JSWjBmeE9STTFnY1lyOCtCN3JyNVdxUnFFM3R4YzF3UnBCdWJka0NqNC9YZjZ6cUVEQ1JvdURlOWcwMnltamgxeUNzV29hd2VNZjdYeWp6dElLRjFaZ1lUQkV5U0RVQlpQaUQwY2p5NUgyOERwSVdYMkRKaDN4ZGVxMXNJMkNsQXpzc2lNNUllbkhhbk80RzlzTE9JWXF1Q0FZM28xK1p6UTZscDE5UmVMRjE4NFZJOTlFNU5pdEtOSVJud205djlvVkhBT1B0dnF4MVdwMVdiTlhTWE51MXJ6NTBNUXRRYk9RcnJBeGg5cDdhbDVMY2dld3RpY050cWxaekM3QWRRVkFuVmdoQnhvell6ejhoam5Fdmhab2wvekV2cEsrMDFlQ1BneWZMZGV5WHlvVzJDcWZqRElmWGNzRTI0UU1rcUpGU3N2dENkTVJJbjVGb1Z1Ris3OVFpS2xyZVNOWVNHUkRkSUxRVHVaMG9jdTcxSXB4UGNPczEyd0lOd01kaTIrd3NYczhiRDY3YlRhUlVYdlpUMkhKajdjM3lqcXlkUVdHeSIsIm1hYyI6IjhjZGYwNWE3NjAwZmY5ZWVkYmZiNzY2MGFjZDc0MjY3ZjNhY2Y2MzBlNWEwYjc0ZTkwZjFjMGI3NTUyMjMwZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkQrM3dRaU5HampEdFlWekdCT3IrRWc9PSIsInZhbHVlIjoiaThRV2RKY0JoeXZzUTNXamVEVEN1M3JkV3BjdmZGdlg0UFBKNWc4bGdFMmJhZ2hwbmwxSGNmTWtqL2ppMVowMGxwNVVQWXcyWXlnckFGRS8xZlVBSHlzdXZibG93SUlvUG0vTThablEyMnJ2b3F0Ty9vT3ZBUTdOVzJIRGpzZW8zMTdzRUY2MGE0WWsvZUlwZEt6aHJ2YkR1cWJJYllqQVhFTFBGQy8wSGkzRzRCWmNBTHArd0ZFWWorbmtQVHVMUlNTeWxNY2VtNnFiWTFjSDdkdE82RHlOSGtKNUJ0SHZabEEvYjA3OGZxQ3BHeVhlWHA0Mkg2dUg1RWJ6eC9yMXozd0hGeUg5V0x5L1hXNVlIcDBqNkJBUGFFS09wd05BL1B2WlVFc08wK0NzMU1BQXR6bm16VGlUNjJEdFlkRWFTaENKTzlocUtBd04ycWtrQUltdVdjOU5HSndMcGJ1R2pTWVgzT3FiY3IvNnpRZzczcUgrR2hSOEIrTU5va2JyenoxVVhGcmJhU0ZXdGJUbTJ2U042eUV2aUZSeExzQ1YzUytHQjhrcmw2WnlaVlVoQ0dzNG50YldBMFprMmd4amVlL1RTTm5hL1dVTmhBWFBFVEtyWkdlQzBmVUd5TGNTK0EvOVRvWHNRc2x2dmhzRzFYZ1ArMEZVdlFuN3Y4NUwxckFvTGlpNDVDOVEvMDZmY29mUG44aEdJbTFrUndKTWxWK0RoMXlmNkQ5c2VLS2FQL0pYTzd5QlI2eE1oV0pPQWJNUWo3NHZJR25nQVVEYjcxYXVKZ3ovaVBac3krRnFDL0FVd0xuWTFtRmwvY1ZuOFpNOWR2VnhLcTV6UFlseCIsIm1hYyI6IjhkNmNiNzZlYTdhZDRmZjZmYzlkZTU4Zjc1MGY0NzY3ODk3YjM2Nzc2Mzk5YjU0NzM0Y2UxNjg1MDcxMjI1YWEiLCJ0YWciOiIifQ==
