Главная Новости Благоустройство В Юхнове планируют благоустроить набережную у плотины
В Юхнове планируют благоустроить набережную у плотины

Дмитрий Ивьев
18.04, 15:11
Продолжается работа над проектом благоустройства набережной у плотины реки Куновы. Об этом рассказал 18 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас этот участок используется в основном как транзитная зона: по плотине ходят пешеходы, чтобы не идти по улице Энгельса, но сама территория почти не включена в городскую жизнь. Там нет удобных дорожек и пешеходных связей, а высокий кустарник и деревья закрывают вид на воду.

Новый проект должен это исправить. Планируется создать единое прогулочное пространство, открыть вид на пруд со стороны улицы Энгельса, проложить удобные маршруты через плотину, а также обустроить места для отдыха.

Жителям предлагают ознакомиться с концепцией благоустройства и высказать свои предложения. Мнения горожан учтут при подготовке финальной версии проекта.

Итоговая концепция ляжет в основу заявки Юхнова на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Если город победит, муниципалитет получит федеральное финансирование на реализацию задуманного.

