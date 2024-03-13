В Балабаново благоустроят пешеходную зону

Работы пройдут в 2024 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказал глава калужского Минстроя Вячеслав Лежнин.

Новая зона отдыха появится возле сквера Лесогорье.

В рамках этого же нацпроекта в Боровске благоустроят тропу здоровья, в Ермолино продолжатся работы в парке, в Митяево и Ворсино приведут в порядок пешеходные зоны. В Кривском строители займутся территорией возле ФАПа, а в Совхозе Боровский появится новая площадка для детей.