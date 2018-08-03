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«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

03.08.2018 16:03 0 80
«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

В Калужской области и в других регионах Центральной России стартовала акция «ТВ-Онлайн» от «Ростелекома» для абонентов сервисов «Домашний Интернет» и «Мобильная связь». По её условиям пользователи некоторых тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету «Легкий – Промо» из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться одним из двух вариантов: мобильное приложение Wink или сервис «Интерактивное ТВ 2.0». Акция действует до 31 декабря 2018 года.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наше «Цифровое телевидение» – это услуга для тех, кто любит скоротать время за просмотром новостей, любимого телешоу или сериала. Люди, которые принципиально не покупают телевизор и смотрят передачи онлайн – через мобильные приложения или Smart TV – готовы платить только за то, что выберут сами. Они привыкли к комфорту, хотят получать качественный сервис в любом месте. И пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» даёт им возможность выйти за рамки стандартной тарификации».

Участники акции получают значительные преимущества: простоту активации пакета, единовременное подключение каналов, отсутствие обязательной ежемесячной платы и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». При заказе дополнительных платных услуг – «Видеопроката» или «Видео по запросу», а также при приобретении дополнительных пакетов телеканалов, бесплатная годовая подписка на пакет «Легкий – Промо» не прерывается. По истечение 12 месяцев с момента активации, бесплатная подписка автоматически отключается, и абонент самостоятельно подключает любой из доступных пакетов телеканалов.

Дополнительная услуга «ТВ-онлайн» подключается с помощью промокода любым из доступных способов: через личный кабинет, кодами USSD, через контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания абонентов «Ростелекома». Воспользоваться предложением одновременно можно только на одной из платформ: введя промокод на портале «Интерактивное ТВ», абонент уже не сможет повторно его активировать в мобильных приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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