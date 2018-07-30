«Ростелеком» предложил жителям Калужской области сыграть по промо-цене

30.07.2018 15:50 55

В Калужской области стартовала акция «Ростелекома» «Играй по промо-цене 2.0». По её условиям абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене. Подать заявку на подключение промо-тарифа можно до 30 сентября 2018 года.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Индустрия киберспорта набирает обороты во всём мире. Не стала исключением и Россия: растёт количество и качество соревнований по разным дисциплинам, возрастают требования к вычислительным мощностям, графике, каналам связи. И мы, как цифровой провайдер, не остаёмся в стороне от этих тенденций. «Ростелеком» разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров – тариф «Игровой». Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А, благодаря акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты могут оценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов».

Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.