Погода меняется: в выходные - дожди

В пятницу, 14 сентября, воздух в Калуге прогреется до +19..+21 градуса. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу ночью будет +12..+13. Днём - до +22.
В воскресенье, 16 сентября, приблизится атмосферный фронт, погода начнёт меняться. Ночью пройдёт небольшой дождь, температура составит +12..+14, днём - дождь и не выше +18.
В понедельник местами пройдёт небольшой дождь, днём будет до +19 градусов.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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