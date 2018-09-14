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Погода меняется: в выходные - дожди

14.09.2018 12:03 0 1533 Татьяна Светлова
Погода меняется: в выходные - дожди

В пятницу, 14 сентября, воздух в Калуге прогреется до +19..+21 градуса. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ночью будет +12..+13. Днём - до +22.

В воскресенье, 16 сентября, приблизится атмосферный фронт, погода начнёт меняться. Ночью пройдёт небольшой дождь, температура составит +12..+14, днём - дождь и не выше +18.

В понедельник местами пройдёт небольшой дождь, днём будет до +19 градусов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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Тэги: погода
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