Здравствуй, осень: норвежский циклон всё испортил

В Калуге начинают идти на убыль тёплые деньки. Хоть в городе в течение недели температура воздуха и будет колебаться около отметки +20, но осенние дожди уже начинаются. Виной тому, норвежский циклон, пришедший в нашу полосу.
В понедельник, 10 сентября, температура воздуха в Калуге достигнет +18…21оС. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник, 11 сентября, местами по области пройдёт небольшой дождь. Ночью Столбики термометров покажут +12…+14оС, днём - +23…+25оС.
В среду, 12 сентября, пройдёт небольшой дождь. Прогнозируемая температура воздуха ночью +13…+15оС, днём +22…+24оС. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 13-18 м/с.
В четверг, 13 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +13…+15оС, днём +19…+21оС. Ветер с порывами до 12-17 м/с.
В пятницу, 14 сентября, ночью температура воздуха понизится до +8…+10оС, днём будет до +20оС.
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