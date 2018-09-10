Здравствуй, осень: норвежский циклон всё испортил

В Калуге начинают идти на убыль тёплые деньки. Хоть в городе в течение недели температура воздуха и будет колебаться около отметки +20, но осенние дожди уже начинаются. Виной тому, норвежский циклон, пришедший в нашу полосу.

В понедельник, 10 сентября, температура воздуха в Калуге достигнет +18…21оС. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 11 сентября, местами по области пройдёт небольшой дождь. Ночью Столбики термометров покажут +12…+14оС, днём - +23…+25оС.

В среду, 12 сентября, пройдёт небольшой дождь. Прогнозируемая температура воздуха ночью +13…+15оС, днём +22…+24оС. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 13-18 м/с.

В четверг, 13 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +13…+15оС, днём +19…+21оС. Ветер с порывами до 12-17 м/с.

В пятницу, 14 сентября, ночью температура воздуха понизится до +8…+10оС, днём будет до +20оС.