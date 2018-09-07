+5 к норме: лето в Калуге идёт на рекорд

По-летнему теплая погода к радости калужан сохранится и на этих выходных. Это лето стало одним из самых затяжных и делает серьезную заявку на то, чтобы побить рекорд по продолжительности за всю историю метеонаблюдений.

В пятницу, 7 сентября, воздух в Калуге прогреется до +24...+26оС. Такая температура превышает норму примерно на 5 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 8 сентября, ночью столбики термометров покажут +11…+13оС, днём - +23…+25оС. Без осадков.

В воскресенье, 9 сентября, прогнозируемая температура воздуха ночью +11…+13оС, днём – до +24оС.

Вначале следующей недели местами по области пройдет небольшой дождь. Ночью будет +11…+13оС, днём – +22…+25оС. Но подробнее об этом - на нашем сайте в понедельник, 10 сентября.