Осень наступила, но лето продолжается

Понедельник, 3 сентября, начался с сырой, прохладной погоды, как бы намекая, что лето подошло к концу. Однако это впечатление обманчиво. Да, по территории нашей области пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до +22…+24оС. Ожидается и повышенное атмосферное давление - 756 мм рт ст. Однако лето пока не собирается уходить из города.
Во вторник, 4 сентября, местами все еще возможен небольшой дождь, но температура ночью поднимется до + 13…+14оС, а днём воздух прогреется до +23…+25оС.
В среду, 5 сентября, уже без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13…+15оС, днём +25…+27оС.
В четверг, 6 сентября, будет также тепло. Ночью прогнозируемая температура воздуха +12…+14оС, днём +25…+27оС.
В пятницу, 7 сентября, нас тоже ждёт ясная теплая погода. Ночью будет +13…+15оС, днём + 25…+27оС.
Синоптики говорят, что такая температура соответствует июлю, а не сентябрю.
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