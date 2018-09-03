Осень наступила, но лето продолжается

Понедельник, 3 сентября, начался с сырой, прохладной погоды, как бы намекая, что лето подошло к концу. Однако это впечатление обманчиво. Да, по территории нашей области пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до +22…+24оС. Ожидается и повышенное атмосферное давление - 756 мм рт ст. Однако лето пока не собирается уходить из города.

Во вторник, 4 сентября, местами все еще возможен небольшой дождь, но температура ночью поднимется до + 13…+14оС, а днём воздух прогреется до +23…+25оС.

В среду, 5 сентября, уже без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13…+15оС, днём +25…+27оС.

В четверг, 6 сентября, будет также тепло. Ночью прогнозируемая температура воздуха +12…+14оС, днём +25…+27оС.

В пятницу, 7 сентября, нас тоже ждёт ясная теплая погода. Ночью будет +13…+15оС, днём + 25…+27оС.

Синоптики говорят, что такая температура соответствует июлю, а не сентябрю.