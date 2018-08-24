День города в тепле: жара возвращается

Похоже, лето передумало нас покидать и решило подзадержаться. Так или иначе, но после 20 градусов, выше которых столбики термометров на этой неделе не поднимались, в выходных нас ждет потепление.
Уже в пятницу, 24 августа, в Калуге будет солнечно и без осадков, а температура воздуха достигнет +22...+24оС. Атмосферное давление повышенное.
В День рождения Калуги, 25 августа, ночью прогнозируемая температура составит +10…+12оС, а днём воздух прогреется до +24…+26оС.
В воскресенье, 26 августа, ночью будет +11…+13оС, днём опять потеплеет, в этот раз до +27оС.
В начале следующей недели по прогнозам синоптиков температура воздуха продолжит подниматься. Ожидается +24…+29оС.
Уважаемые читатели, а как вы готовитесь ко Дню города? Пишите в комментариях.
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