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День города в тепле: жара возвращается

24.08.2018 10:47 1 1128 Татьяна Светлова
День города в тепле: жара возвращается

Похоже, лето передумало нас  покидать и решило подзадержаться. Так или иначе, но после 20 градусов, выше которых столбики термометров на этой неделе не поднимались, в выходных нас ждет потепление.

Уже в пятницу, 24 августа, в Калуге будет солнечно и без осадков, а температура воздуха достигнет +22...+24оС. Атмосферное давление повышенное.  

В День рождения Калуги, 25 августа, ночью прогнозируемая температура составит +10…+12оС, а днём воздух прогреется до +24…+26оС.

В воскресенье, 26 августа, ночью будет +11…+13оС, днём опять потеплеет, в этот раз до +27оС.

В начале следующей недели по прогнозам синоптиков температура воздуха продолжит подниматься. Ожидается +24…+29оС. 

Уважаемые читатели, а как вы готовитесь ко Дню города? Пишите в комментариях.


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Тэги: погода день города
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