Ветер меняется: в Калуге резко похолодает

В понедельник, 20 августа, ещё будет тепло. Воздух в Калуге прогреется до +24...+26оС. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

Во вторник, 21 августа, ночью ожидается +14…+16оС, днём + 23…+25оС. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах - грозы. Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.

В среду, 22 августа, наш регион окажется в тыловой части циклона. Ветер сменится на северо-западный, начнёт поступать холодный воздух. Ночью температура понизится до +10...+12оС, днём будет не выше +20оС, что близко к климатической норме. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с.

В четверг, 23 августа, ночью столбики термометров покажут + 7….+9оС, днём температура повысится до +20...+22оС. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.

В пятницу, 24 августа, ночью ещё холодно +7…+9оС, а днём уже +22...+24оС.

О том, какая погода нас ждёт в выходные мы расскажем в пятницу, 24 августа.