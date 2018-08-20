Ветер меняется: в Калуге резко похолодает

В понедельник, 20 августа, ещё будет тепло. Воздух в Калуге прогреется до +24...+26оС. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.
Во вторник, 21 августа, ночью ожидается +14…+16оС, днём + 23…+25оС. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах - грозы. Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.
В среду, 22 августа, наш регион окажется в тыловой части циклона. Ветер сменится на северо-западный, начнёт поступать холодный воздух. Ночью температура понизится до +10...+12оС, днём будет не выше +20оС, что близко к климатической норме. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с.
В четверг, 23 августа, ночью столбики термометров покажут + 7….+9оС, днём температура повысится до +20...+22оС. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.
В пятницу, 24 августа, ночью ещё холодно +7…+9оС, а днём уже +22...+24оС.
О том, какая погода нас ждёт в выходные мы расскажем в пятницу, 24 августа.
|
Погода в выходные ожидается комфортной 17.08.2018 10:52
Однодневная жара надвигается на Калугу 13.08.2018 15:05
Какой будет погода на выходных 10.08.2018 15:27
Жара вернется к выходным 06.08.2018 16:29
Какой будет погода на выходных 03.08.2018 17:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: