Погода в выходные ожидается комфортной

Предстоящие выходные обещают калужанам солнечную нежаркую погоду без дождей.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 августа, в Калуге воздух прогреется до +23 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +17… +19 градусов.

В ночь на субботу ожидается +12… +14, а днём воздух прогреется до +23 градусов. В ночь на воскресенье всё те же +12… +14оС.

Днём последнего выходного дня ожидается потепление на пару градусов до +25.

Если в пятницу и субботу в городе будет безоблачно, то в воскресенье могут набежать небольшие тучки, но дождей не ожидается. А вот в понедельник в Калуге пройдут грозы, вероятность которых, если прогноз не изменится, сохранится до середины недели. Но подробнее об этом – в понедельник.