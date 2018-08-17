Погода в выходные ожидается комфортной

Предстоящие выходные обещают калужанам солнечную нежаркую погоду без дождей.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 августа, в Калуге воздух прогреется до +23 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +17… +19 градусов.
В ночь на субботу ожидается +12… +14, а днём воздух прогреется до +23 градусов. В ночь на воскресенье всё те же +12… +14оС.
Днём последнего выходного дня ожидается потепление на пару градусов до +25.
Если в пятницу и субботу в городе будет безоблачно, то в воскресенье могут набежать небольшие тучки, но дождей не ожидается. А вот в понедельник в Калуге пройдут грозы, вероятность которых, если прогноз не изменится, сохранится до середины недели. Но подробнее об этом – в понедельник.
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