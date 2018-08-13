Однодневная жара надвигается на Калугу

Ночью во вторник, 14 августа, синоптики обещают в Калуге около +15 градусов тепла, днём столбики термометров покажут +22..+24.
В ночь на среду также будет прохладно – в районе тех же +15. А вот днём воздух в городе должен прогреться до +29 градусов. Местами возможны ливни.
В четверг, 16 августа, также ожидаются дожди. Температура воздуха – около +25.
Рано утром в пятницу в Калуге возможен туман, температура воздуха днём – до +23.
Примерно такая же погода, как и в пятницу, будет на выходных.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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