Однодневная жара надвигается на Калугу

Ночью во вторник, 14 августа, синоптики обещают в Калуге около +15 градусов тепла, днём столбики термометров покажут +22..+24.

В ночь на среду также будет прохладно – в районе тех же +15. А вот днём воздух в городе должен прогреться до +29 градусов. Местами возможны ливни.

В четверг, 16 августа, также ожидаются дожди. Температура воздуха – около +25.

Рано утром в пятницу в Калуге возможен туман, температура воздуха днём – до +23.

Примерно такая же погода, как и в пятницу, будет на выходных.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.