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Какой будет погода на выходных

10.08.2018 15:27 0 915 Дмитрий Ивьев
Какой будет погода на выходных

Калугу ждут жаркие выходные.

Днём в субботу, 11 августа, воздух в Калуге прогреется до +27 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 12 августа, синоптики обещают ещё более теплую погоду - до +28. При этом во второй половине дня усилится ветер, местами возможен дождь.

В начале следующей недели тёплая погода сохранится - в Калуге будет около +25.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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