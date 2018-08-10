Какой будет погода на выходных

Калугу ждут жаркие выходные.

Днём в субботу, 11 августа, воздух в Калуге прогреется до +27 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 12 августа, синоптики обещают ещё более теплую погоду - до +28. При этом во второй половине дня усилится ветер, местами возможен дождь.

В начале следующей недели тёплая погода сохранится - в Калуге будет около +25.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.