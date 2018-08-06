Жара вернется к выходным

Во вторник, 7 августа, в Калуге ожидается похолодание. Днём температура воздуха будет находиться в районе +20 градусов. Возможны ливни.

В среду и четверг должно быть немного теплее – около +23. Без осадков.

В пятницу, 10 августа, потеплеет до +25 градусов. Осадки не ожидаются.

На выходных синоптики обещают калужанам +27.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.