Какой будет погода на выходных

В субботу, 4 августа, в Калуге ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +28 градусов. При этом во второй половине дня местами возможен дождь.

В ночь на воскресенье синоптики обещают около +18..+20. Днём 5 августа потеплеет до +26. Без осадков.

В начале следующей неделе температура воздуха снизится на несколько градусов, ожидаются дожди.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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