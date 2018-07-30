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Неделя будет тёплой и сухой

30.07.2018 12:53 2 1126 Дмитрий Ивьев
Неделя будет тёплой и сухой

В понедельник, 30 июля, воздух в Калуге прогреется до +25 градусов. Осадки не ожидаются. Местами порывы ветра будут достигать +11 м/с.

В ночь на вторник синоптики обещают +16..+18, днём потеплеет до +24. Без осадков.

Такая же погода ожидается и со среды по пятницу - в первые три дня августа.

А вот на выходных, по предварительным данным, возможны дожди.

Уважаемые читатели! А как вы отдыхаете этим летом? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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