Неделя будет тёплой и сухой

В понедельник, 30 июля, воздух в Калуге прогреется до +25 градусов. Осадки не ожидаются. Местами порывы ветра будут достигать +11 м/с.
В ночь на вторник синоптики обещают +16..+18, днём потеплеет до +24. Без осадков.
Такая же погода ожидается и со среды по пятницу - в первые три дня августа.
А вот на выходных, по предварительным данным, возможны дожди.
Уважаемые читатели! А как вы отдыхаете этим летом? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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