Калугу ждут дожди и 30-градусная жара

В пятницу, 27 июля, воздух в Калуге прогреется до +26..+28. Такая температура воздуха на 5-6 градусов превышает климатическую норму. Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В субботу также местами пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут +19..+21. Днем будет до +30 градусов, по области – до +32.

В воскресенье, 29 июля, без дождей не обойдется. Ночью прогнозируется +19..+21, днём – до +27.

В начале следующей недели ожидаются дожди. Днем будет +23..+28.

Уважаемые читатели! А как вы спасаетесь от жары? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.