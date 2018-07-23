Нагнетая жар: в Калуге ожидается +30, а в области +32

Дождливые дни сменятся жарой, которая вполне может стать затяжной. Температура воздуха будет подниматься с каждым днём.
Сегодня, 23 июля, и во вторник в Калуге местами ещё пройдут кратковременные дожди. В понедльник воздух прогреется до +20…+ 22, а во вторник потеплеет до +24. Ветер восточный, 3-8 м/с.
В среду, 25 июля, на погоду начнёт оказывать влияние тёплый антициклон. Местами ещё возможны дожди, а прогнозируемая температура воздуха ночью +17…+19, днём уже +25…+27. Такая же погода сохранится и в четверг.
А вот в пятницу, 27 июля, станет ещё жарче: ночью будет +17…+20, днём – до +30, а по области даже до +32 градусов. Такая температура воздуха превышает норму на 5-6 градусов.
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