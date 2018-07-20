Время просохнуть: в Калуге ливни сменятся жарой

На этих выходных погода в Калуге начнет немного меняться. В пятницу, 20 июля, на неё продолжит влиять южный циклон, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Воздух во второй половине дня прогреется до +24...+26. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт ст.
В субботу, 21 июля, ночью температура будет +17…+19, днём +25…+27. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, с порывами до 12-17 м/с.
В воскресенье, 22 июля, характер погоды не изменится. Ночью прогнозируемая температура воздуха +18…+20, днём +23…+25. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с.
В начале следующей недели циклон постепенно уйдет, атмосферное давление начнет расти. Но кратковременные дожди ещё возможны. Дневные температуры будут в пределах +25…+27 по области и выше.
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