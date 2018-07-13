Выходные будут тёплыми, но с дождями

В пятницу, 13 июля, воздух в Калуге прогреется до +25..27 градусов. Местами пройдёт кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

В субботу местами также возможны дожди. Ночью столбики термометров покажут +15..+17, днём будет до +28.

В воскресенье, 15 июля, ночью температура воздуха будет находиться в районе +17, днём вновь жара – до +28. Местами пройдут дожди.

В начале следующей недели временами будет идти дождь, температура воздуха днём - около +27.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А какие у вас планы на жаркие выходные? Пишите в комментариях!