Тепло возвращается в Калугу

В пятницу, 6 июля, наш регион останется под влиянием малоподвижно циклона. Воздух в Калуге прогреется до + 22..+24 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу температура воздуха ночью будет +12..+14, днём – около +20. Возможны небольшие дожди.

В воскресенье, 8 июля, столбики термометров ночью покажут +13..+15, днём – до +24. Вероятность небольших дождей сохраняется.

В начале следующей недели воздух днём будет прогреваться до +27.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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