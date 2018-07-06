Тепло возвращается в Калугу

В пятницу, 6 июля, наш регион останется под влиянием малоподвижно циклона. Воздух в Калуге прогреется до + 22..+24 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., что ниже нормы.
В субботу температура воздуха ночью будет +12..+14, днём – около +20. Возможны небольшие дожди.
В воскресенье, 8 июля, столбики термометров ночью покажут +13..+15, днём – до +24. Вероятность небольших дождей сохраняется.
В начале следующей недели воздух днём будет прогреваться до +27.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Уважаемые читатели! А как вы спасаетесь от жары? Пишите в комментариях!
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