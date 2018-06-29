Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Пятница, 29 июня
$ 63.29 0.16
73.09 0.52
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Калужан просят не выходить на улицу во время грозы

29.06.2018 11:40 0 1902 Дмитрий Ивьев
Калужан просят не выходить на улицу во время грозы

Как мы уже рассказывали, на выходных в Калуге ожидается ухудшение погоды. По сообщение регионального управления МЧС, 30 июня и 1 июля на всей территории области возможны грозы и ливни. Местами – град. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, звоните по телефону 112.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

На Калугу идут грозы и похолодание 29.06.2018 11:07

В Калугу идёт жара 25.06.2018 15:19

Грозы надвигаются на Калугу 22.06.2018 12:25

Выпускные будут жаркими 22.06.2018 09:39

Тепло продержится в Калуге до выходных 18.06.2018 15:21


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 30 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 30 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
сб 30 июня, 13:00
Научная суббота
Безумная лаборатория
вс 01 июля, 11:00
Мастер-класс по мыловарению
Тарарам, детская игровая площадка

Концерты

сб 30 июня, 21:00
SolReid
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 01 июля, 20:00
МиМиКa: презентация альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)
пн 02 июля, 19:00
Концерт Наргиз «Вдвоем»
Филармония
ср 04 июля, 19:00
«Такая разная любовь: Часть 2»
Гостиные ряды

Кино

Ты водишь!
Ночная смена
8 подруг Оушена
Распрекрасный принц
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка принял участие в выставке «День поля-2018»

«Ростелеком» обеспечил интернет на «Дне Калужского поля»

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Последние объявления на KupiSlona.ru

Ручник VW Passat B4

Цена: 300 руб.

Рычаг Opel Omega A 2.0 задний L/R

Цена: 900 руб.

Рычаг задней подвески Hyundai Elantra поперечный

Цена: 1 000 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.