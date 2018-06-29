Калужан просят не выходить на улицу во время грозы

Как мы уже рассказывали, на выходных в Калуге ожидается ухудшение погоды. По сообщение регионального управления МЧС, 30 июня и 1 июля на всей территории области возможны грозы и ливни. Местами – град. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.
Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, звоните по телефону 112.
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