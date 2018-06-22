Грозы надвигаются на Калугу

Как мы уже рассказывали, 22 и 23 июня в Калужской области ожидается жаркая погода. Температура воздуха приблизится к +30 градусам. В то же время на территории нашего региона прогнозируются дожди. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Местами возможны ливни и грозы.

В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.