Тепло продержится в Калуге до выходных

В понедельник, 18 июня, воздух в Калуге прогреется до +25..+27, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление оставит 750 мм рт ст, что тоже выше нормы.
Во вторник увеличится вероятность кратковременных дождей с грозами и порывистым ветром, но будет тепло, температура ночью +14..+16, днём будет до +27.
В среду, 20 июня, ожидается комфортная погода, столбики термометров покажут ночью +15..+17, днём будет около +22..+24.
В четверг ночью прогнозируемая температура воздуха +11..+13, днём - до +24.
В пятницу, 22 июня, ночью будет +13..+15, днём - до +29 градусов.
В субботу ожидается похолодание.
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Антициклон идёт на Калугу 15.06.2018 10:45
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