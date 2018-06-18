Тепло продержится в Калуге до выходных

В понедельник, 18 июня, воздух в Калуге прогреется до +25..+27, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление оставит 750 мм рт ст, что тоже выше нормы.

Во вторник увеличится вероятность кратковременных дождей с грозами и порывистым ветром, но будет тепло, температура ночью +14..+16, днём будет до +27.

В среду, 20 июня, ожидается комфортная погода, столбики термометров покажут ночью +15..+17, днём будет около +22..+24.

В четверг ночью прогнозируемая температура воздуха +11..+13, днём - до +24.

В пятницу, 22 июня, ночью будет +13..+15, днём - до +29 градусов.

В субботу ожидается похолодание.