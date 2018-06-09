Праздничные выходные будут прохладными

В субботу, 9 июня, воздух в Калуге прогреется до +15..+17 градусов, что ниже климатической нормы на пять градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье ночью столбики термометров покажут всего +5..+7. Днём будет +15..+17, местами по области возможны небольшие дожди.

В понедельник, 11 июня, ночью температура воздуха составит +6..+8 градусов, днём будет около +18. Местами пройдут небольшие дожди.

Во вторник ночью температура воздуха будет находиться в пределах +8..+10, днём – до +22. Пройдут кратковременные дожди.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.