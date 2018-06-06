Гроза идёт на Калужскую область

В случае ухудшения погоды калужанам советуют не выходить на улицу.

Вечером в среду, 6 июня, на территории Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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