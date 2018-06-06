Ночью обещают заморозки

В ночь на четверг, 7 июня, в Калужской области местами ожидаются заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Температура воздуха в отдельных районах опустится до -2 градусов.
Спасатели призывают быть аккуратными при использовании отопительных приборов.
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