Тепло вернётся на выходных

В пятницу, 1 июня, из-за арктического антициклона Калугу ждет сухая, но холодная погода. Воздух прогреется лишь до +14..+16 градусов, средняя суточная температура окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер холодный.

В субботу температура начнет повышаться. Ночью будет +6..+8, по области местами заморозки до -1. Но днём воздух прогреется до +21..+23 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 3 июня, ночью столбики термометров покажут +11..+13, днём будет около +23..+25.

В начале следующей недели ожидается тёплая погода, днём – до +25. Но со среды вновь похолодает.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.