Тепло вернётся на выходных

В пятницу, 1 июня, из-за арктического антициклона Калугу ждет сухая, но холодная погода. Воздух прогреется лишь до +14..+16 градусов, средняя суточная температура окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер холодный.
В субботу температура начнет повышаться. Ночью будет +6..+8, по области местами заморозки до -1. Но днём воздух прогреется до +21..+23 градусов. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 3 июня, ночью столбики термометров покажут +11..+13, днём будет около +23..+25.
В начале следующей недели ожидается тёплая погода, днём – до +25. Но со среды вновь похолодает.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Лето начнётся заморозками 31.05.2018 15:07
Сильный ветер ожидается в Калуге 31.05.2018 10:11
МЧС предупреждает о сильном ветре 30.05.2018 12:55
К выходным резко похолодает 28.05.2018 13:00
На выходных в Калуге будет не выше +20 25.05.2018 11:50
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