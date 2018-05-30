МЧС предупреждает о сильном ветре

Во второй половине дня в среду, 30 мая, на территории Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным спасателей, порывы северо-восточного ветра усилятся до 14-19 м/с.

В случае ухудшения погоды в МЧС рекомендуют не выходить на улицу.