На выходных в Калуге будет не выше +20

В пятницу, 25 мая, в Калуге воздух прогреется лишь до +17..+19 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление – 757 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу ночью температура воздуха составит +5..+7 градусов, по области местами возможны заморозки – до -2. Днем – около +20.

В воскресенье, 27 мая, ночью прогнозируется +7..+9 градусов, днём – около +20. Ветер поменяется на западный.

В начале следующей недели погода вновь будет неустойчивой, произойдет смена антициклонов. К среде должно потеплеть до +26.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.