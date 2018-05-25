Глас народа
Важно:
"Врач года - 2018"
Народное голосование началось!
Суббота, 26 мая
$ 61.41 0.19
72.01 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

На выходных в Калуге будет не выше +20

25.05.2018 11:50 1 1738 Татьяна Светлова
На выходных в Калуге будет не выше +20

В пятницу, 25 мая, в Калуге воздух прогреется лишь до +17..+19 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление – 757 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу ночью температура воздуха составит +5..+7 градусов, по области местами возможны  заморозки – до -2. Днем – около +20.

В воскресенье, 27 мая, ночью прогнозируется +7..+9 градусов, днём – около +20. Ветер поменяется на западный.

В начале следующей недели погода вновь будет неустойчивой, произойдет смена антициклонов. К среде должно потеплеть до +26.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Гроза идёт на Калужскую область 24.05.2018 14:51

К среде в Калугу вернётся тепло 21.05.2018 12:11

МЧС опять предупреждает о грозе 18.05.2018 13:10

На выходных резко похолодает 18.05.2018 11:59

Грозы идут на Калужскую область 17.05.2018 16:13


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 27 мая, 12:00
Народное гуляние «Праздник Святой Троицы»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

сб 26 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 26 мая, 11:00
Спектакль "Маленький принц"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
сб 26 мая, 14:00
Фольклорный праздник «Троица-зеленые святки»
Калуга
вс 27 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

сб 26 мая, 19:00
ATL
Синатра (Sinatra)
сб 26 мая, 21:00
Группа "НедРа"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 27 мая, 16:00
Ежегодный благотворительный концерт «Планета Танца»
Филармония
вс 27 мая, 19:00
Псой Короленко 
Мажор, бар

Кино

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Дэдпул 2
Конченая
Садко
Новости компаний

Киберпонедельник в МегаФоне

«Ростелеком» дарит «Комплимент» жителям Калужской области

Опция «Фогейм» получила новые преимущества – пора подключать тарифный план «Игровой» от «Ростелекома»

Филиал "Калугаэнерго" выполнил комплекс мероприятий по подготовке к ЧМ FIFA2018

Последние объявления на KupiSlona.ru

Трапеция дворников Chevrolet Aveo T250

Цена: 2 000 руб.

Обшивка багажника Chevrolet Aveo T250

Цена: 500 руб.

Шкив коленвала Tagaz Road Partner 3.2i

Цена: 2 500 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

Новости партнеров

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.