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Гроза идёт на Калужскую область

24.05.2018 14:51 4 7862 Дмитрий Ивьев
Гроза идёт на Калужскую область

Во второй половине дня в четверг, 24 мая, на территории Калужской области ожидается ухудшение погоды.

Местами возможны гроза и сильный ветер. Скорость порывов будет достигать 12-17 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.


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Тэги: погода
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