Гроза идёт на Калужскую область

Во второй половине дня в четверг, 24 мая, на территории Калужской области ожидается ухудшение погоды.

Местами возможны гроза и сильный ветер. Скорость порывов будет достигать 12-17 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.