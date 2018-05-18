На выходных резко похолодает

В пятницу, 18 мая, под влиянием западного циклона во второй половине дня возможен дождь, гроза. Воздух в Калуге прогреется до +23..+25 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 743 мм рт ст., что ниже нормы.

В субботу по области пройдет дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут +12..+14, днём будет около +22. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, при грозе c порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье, 20 мая, сохраняется вероятность кратковременных дождей. При этом существенно похолодает. Ночью - до +7. Днём будет не выше +17 градусов.

В начале следующей недели местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух будет прогреваться до +20..+22.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.