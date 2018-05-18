Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 18 мая
$ 62.30 0.39
73.78 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

На выходных резко похолодает

18.05.2018 11:59 1 2611 Татьяна Светлова
На выходных резко похолодает

В пятницу, 18 мая, под влиянием западного циклона во второй половине дня возможен дождь, гроза. Воздух в Калуге прогреется до +23..+25 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 743 мм рт ст., что ниже нормы.

В субботу по области пройдет дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут +12..+14, днём будет около +22. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, при грозе c порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье, 20 мая, сохраняется вероятность кратковременных дождей. При этом существенно похолодает. Ночью - до +7. Днём будет не выше +17 градусов.

В начале следующей недели местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух будет прогреваться до +20..+22.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

МЧС опять предупреждает о грозе 18.05.2018 13:10

Грозы идут на Калужскую область 17.05.2018 16:13

В Калугу идут ливни и грозы 14.05.2018 15:23

На выходных будет по-летнему тепло 11.05.2018 12:59

Какой будет погода 9 Мая 07.05.2018 12:18


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 19 мая, 18:00
Ночь музеев: Шедевры из запасников 2018
Калуга
сб 19 мая, 20:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

пт 18 мая, 18:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 19 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
вс 20 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 20 мая, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

пт 18 мая, 18:00
МишинДжем
Калуга
пт 18 мая, 18:30
Концерт «Ветер перемен»
Филармония
пт 18 мая, 21:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 19 мая, 21:00
Рок-группа Nagart
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Дэдпул 2
Муза смерти
Конченая
Смешарики. Дежавю
Новости компаний

В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™

2,6 миллиона жителей ЦФО выбрали электронный счёт «Ростелекома»

Одной благоустроенной братской могилой стало больше

Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 Вчера 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

Новости партнеров

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.