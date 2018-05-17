Грозы идут на Калужскую область

Вечером в четверг, 17 мая, на территории Калужской области местами ожидается гроза. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Порывы ветра при этом усилятся до 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют во время грозы не выходить на улицу.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.